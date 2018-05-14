ГК «Сантэнс Сервис» приобрела IT-компанию «ФАРМА ТРЭЙС»

Группа компаний «Сантэнс Сервис» объявила о приобретении IT-компании «ФАРМА ТРЭЙС», предоставляющей услуги по коммуникационному взаимодействию между участниками фармрынка. Цель сделки – обеспечение клиентов группы необходимым IT-сервисом в рамках предстоящей интеграции с системой мониторинга движения лекарственной продукции (СМДЛП).

К приоритетам в своей деятельности «ФАРМА ТРЭЙС» относит разработки, направленные на организацию и поддержание информационного обмена и сбора данных, а также решения, обеспечивающие верификацию транзакционной целостности по всей цепи поставок продукции. Облачное решение Check, Track & Trace позволяет гарантировать соответствие требованиям законодательства РФ в части организации взаимодействия с CМДЛП.

«После тщательного исследования рынка мы пришли к выводу, что «ФАРМА ТРЭЙС» – одна из немногих специализирующихся компаний, способных предложить комплексный подход в решении задач, связанных с введением системы прослеживаемости ЛП. Опыт практического взаимодействия со специалистами разработчика показал, что их решения универсальны и уникальны. Они пригодны для всех участников цепи поставок ЛС. Могу с уверенностью сказать, что вне зависимости от контуров и сроков внедрения системы маркировки мы к ней готовы», – комментирует положение дел Андрей Осипов, директор по развитию бизнеса ГК «Сантэнс Сервис».

«Обеспечение высокой точности, прозрачности сбора и обмена информацией участниками при полном соответствии процесса требованиям регулятора – факторы, обретающие в новых условиях критическое значение. Мы начали с внедрения системы складского отслеживания грузов WTS и TracePharmConnector, представляющей собой спецификацию по информационному взаимодействию «Сантэнса» с клиентами-партнерами на основе глобального стандарта электронных деловых сообщений GS1 XML. Отрадно отметить, что работа в подобной среде, организуя и решая многослойные задачи одновременно целого ряда участников, позволила нам в полной мере не только реализовать известные сегодня технологии, но и раскрыть инновационный потенциал команды», – сказал Александр Хохлов, генеральный директор «ФАРМА ТРЭЙС».

Справка о компании ГК «Сантэнс Сервис»

Группа компаний «Сантэнс Сервис» осуществляет свою деятельность с 2000 г. Специализация группы – оказание услуг по таможенному оформлению и логистике лекарственных средств на территории РФ. Лидер в сегменте предоптовой обработки ЛС. Объем единовременного хранения составляет 150 000 паллет, а общий товарооборот импорта клиентов, прошедшего через обработку ГК «Сантэнс Сервис» в 2017 г., превысил 4,5 млрд долл. Дополнительная информация доступна на сайте: www.santens.ru.

Источник публикации: ГК «Сантэнс Сервис»

«Фармацевтический вестник»