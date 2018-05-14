Факторы роста казахстанской фармпромышленности

Интервью с Русланом Султановым, президентом Ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана», для журнала «Новости GMP».

Руслан, расскажите, пожалуйста, с какими показателями казахстанская фармпромышленность закончила 2017 год?

В целом 2017 год является успешным для казахстанских производителей фармацевтической промышленности. У нашей отрасли лучшие показатели среди других отраслей обрабатывающей промышленности – объем производства вырос на 73% и составил 73,4 млрд тенге.

Вырос и индекс промышленного производства, который составил 141.8%, что объясняется аналогичным ростом по ряду основных крупных казахстанских производителей.

Как всем известно, сегодня в Казахстане для отечественных фармацевтических производителей определены различные меры поддержки. Как они повлияли на развитие производства лекарств и медицинских изделий?

Могу сказать, что рост объемов производства фармацевтической продукции произошел за счет ввода новых производств и модернизации действующих.

Однако надо признать, что действующие меры государственной поддержки, в виде действующих долгосрочных договоров поставки лекарственных средств и медицинских изделий, оказали значительное влияние на рост производства.

В результате, по итогам закупа в прошедшем году, на долю отечественных фармпроизводителей приходится 27% всех поставок по долгосрочным договорам (или 35,6 млрд тенге). Это почти половина произведенной продукции в стране.

Мы надеемся развивать данный тренд и нарастить долю казахстанской продукции не только в государственном закупе, но и в розничном секторе.

Изменился ли ассортимент у отечественных фармапроизводителей и тут же хотелось бы узнать, идёт ли развитие контрактного производства лекарственных препаратов в Казахстане?

Относительно расширения ассортимента можно сказать, что здесь у нас динамика положительная. Из общего количества новых зарегистрированных в 2017 году лекарственных средств – около 12% принадлежит казахстанским производителям. По изделиям медицинского назначения порядка 11% зарегистрировано новых казахстанских продуктов.

Думаю, что мы еще можем значительно расширить ассортимент производимой продукции. Наработки у наших предприятий имеются.

Что касается контрактного производства, то этот тренд у нас сейчас активно развивается. Ряд предприятий планирует совместно заняться производством продукции, а также имеется значительный интерес у иностранных компаний, как из стран ближнего зарубежья, так и из стран дальнего зарубежья. Для поддержания этих инициатив Министерством здравоохранения вносятся изменения в действующее законодательство Республики.

Какие еще факторы Вы можете назвать, которые способствовали росту фармпроизводства?

Повторюсь, но это действительно факт, главным фактором, который способствовал росту производства фармпродукции являлся рост государственного закупа.

Однако также стоит отметить, что производители конкурируют и на розничном рынке. Поэтому они проводят обновление своего оборудования, внедряют международные стандарты GMP, совершенствуют свою маркетинговую стратегию и это позволяет им увеличивать объемы продаж. Это важный тренд, который стоит поддерживать. Тем более, что эти участники стремятся конкурировать и на внешних рынках, что ведет к новым тенденциям развития казахстанской фармпромышленности. Например, выход нашего производителя компании Kelun на российский рынок является важным показателем развития. Другой наш производитель компания «Досфарм» уже экспортирует в 7-8 стран и в ближайшее время выйдет на рынки Монголии и Вьетнама.

Каковы, на Ваш взгляд, перспективы у казахстанских фармпроизводителей в ЕАЭС?

Рынок Евразийского экономического союза очень привлекателен для наших производителей. Нам есть что представить. Имеется и потребитель.

Однако общий рынок лекарственных средств только начинает функционировать. Еще предстоит большая работа. Причем как на уровне государственных органов, которые, например, должны выстроить всю систему регистрации лекарственных средств по новым стандартам, так и у производителей, которые должны привести свое производство в соответствии с новыми требованиями. Работа предстоит большая и на это уйдет не один день.

Но наши производители уже начали работу по приведению своих площадок в соответствие с требованиями ЕАЭС. На текущий момент в России зарегистрировано порядка 24 казахстанских препаратов, из которых 11 получило регистрационное удостоверение в 2016 году.

А есть ли какие-то сдерживающие факторы для выхода на рынки стран ЕАЭС?

Фармацевтический бизнес – крайне сложное дело. Процесс создания препарата и даже регистрация уже существующего занимают от года до нескольких лет.

В этой связи, главный вопрос состоит в проработанности подготовленной правовой базы ЕАЭС, регулирующей процессы регистрации.

Также очень важно, чтобы вся система, задействованная в процессе регистрации, работала эффективно, начиная с лабораторий, клиник и непосредственно структур, осуществляющих экспертные процедуры. Если в какой-либо стране данная система не будет работать в должной мере, то все участники рынка выберут другую страну ЕАЭС в качестве референтной и тогда процедуры будут проходить в этой стране.

Негативным примером является ситуация в сфере технического регулирования, где из-за отсутствия ряда лабораторий казахстанские участники вынуждены были проходить все процедуры экспертизы в российских лабораториях.

Надеюсь, что эту ситуацию в фармацевтической отрасли мы сможем избежать.

Можно ли назвать какие-то крупные инвестиционные проекты, которые уже реализованы в фармацевтической отрасли?

Выделю одно из важных достижений отрасли – запуск Карагандинского фармацевтического комплекса, крупнейшего инновационно-биотехнического фармацевтического комплекса, который полностью соответствует стандартам GMP.

Стратегическим партнером здесь выступает российская компания «Фармстандарт». Известно, что это один из отраслевых лидеров России. Объем инвестиций по данному проекту составил более 50 млн долларов. Главной задачей было – создание препаратов, направленных на лечение социально-значимых заболеваний, таких как гемофилия, вирусный гепатит, сахарный диабет, онкологические заболевания. Заключены лицензионные соглашения на трансферт технологий производства полного цикла препаратов на основе моноклональных антител, рекомбинатных факторов свертываемости крови и др.

В январе текущего года Карагандинский фармацевтический комплекс приступил к поставкам на 2018 год в медицинские организации препаратов Эптаког альфа и Ритуксимаб. Ранее данные препараты в Республике Казахстан не производились. Это позволило снизить себестоимость препаратов и соответственно цены практически на 30%. Считаю это серьезным достижением.

gmpnews