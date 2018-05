Благотворители требуют исключить лекарства из Закона о контрсанкциях Факторы роста казахстанской фармпромышленности » Развитие международного сотрудничества Калужского фармкластера Ассоциация «Калужский фармацевтический кластер» с момента своего создания в 2012 году системно развивает два направления в расширении международного сотрудничества. Первое – содействие в продвижении участников кластера на внешние рынки благодаря развитию международного взаимодействия и привлечению прямых иностранных инвестиций. Второе – интернационализация через развитие связей с другими кластерами, что дает дополнительные возможности в расширении научного сотрудничества, предоставляет доступ к новым компетенциям и знаниям, позволяет участвовать в обмене лучшими практиками. С 2014 года Ассоциация является членом Европейской кластерной платформы (The European Cluster Collaboration Platform), объединяющей более 200 ведущих европейских кластеров и единственным на сегодняшний день кластером в РФ, интегрированным в европейское профессиональное сообщество со статусом European Cluster Excellence Initiative Silver Label. Сотрудничество с Францией Активное взаимовыгодное сотрудничество Калужской области и Франции началось с начала 90-х годов и наиболее тесные связи сложились с Агломерацией г.Монпелье и провинцией Лимузен. В 2012 году нами было подписано соглашение с ведущим французским кластером в области life science «EUROBIOMED» (регион Монпелье, Марсель, Ницца), а в 2013 году был организован визит в Калужскую область делегации провинции Лимузен (Франция) во главе с президентом Жан-Полем Денано, в рамках которого подписано еще одно соглашение о сотрудничестве. Как результат – на территории бизнес-инкубатора г. Лиможа было создано совместное российско-французское предприятие по разработке и изготовлению инновационной установки для дезинфекции медицинских и фармацевтических отходов, позволяющей перерабатывать до 30 тонн инфицированных отходов в год. В 2014 году проведена сертификация производимой установки на территории Евросоюза, а в 2015 году уже стартовали продажи на территории ЕС и начался экспорт в Россию, Белоруссию и Казахстан в объеме более 1000 изделий ежегодно. В прошлом году сотрудничество с Францией вышло на новый уровень. В октябре 2017 года в рамках визита делегации Калужской области во главе с Губернатором региона А.Д. Артамоновым, состоялось подписание Меморандумов о научном партнерстве в области здравоохранения между Ирина Новикова Исполнительный директор Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» организациями Агломерации Монпелье и Калужской области. В этот раз, в качестве основных направлений, стороны выделили инновации в медицине: синтез активных соединений, разработка новых лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, расширение и обмен знаниями относительно применения современных технологий. Именно по этим направлениям предполагается научное сотрудничество Университета Монпелье и Альянс компетенций «Парк активных молекул» (ПАМ). В качестве конкретных программ оперативного сотрудничества, Альянс компетенций «Парк активных молекул» подписал соглашения с «CILcare» – ведущей мировой компанией по оказанию услуг, связанных с разработкой терапевтических решений для пациентов с нарушениями слуха, с компанией «ChainOrchestra» – оператором сети BNO-блокчейн и компанией «ChainHero»– специалистом по блокчейн редакторам. Цель партнерства ПAM и CILcare заключается в проверке эффективности и безопасности новых молекул – лекарственных кандидатов для лечения потери слуха и шума в ушах. Сотрудничество с компаниями ChainOrchestra и ChainHero нацелено на создание и внедрение информационной платформы для биофармацевтических проектов с интегрированной децентрализованной автономной системой взаимодействия участников биотехнологической среды независимо от их местоположения. По словам Селии Белин, руководителя CILcare: «Цель союза между Францией и Россией заключается, в том числе, и в разработке решений, направленных на улучшение качества жизни людей и коррекцию возрастных изменений. Сегодня 15% мирового населения, т.е. 1 из 3 взрослых старше 65 лет, страдает от потери слуха. При этом, более 1 миллиарда молодых людей рискуют потерять слух из-за чрезмерного воздействия шума. Учитывая необратимый характер этого заболевания и отсутствие на рынке эффективных лекарственных препаратов для лечения потери слуха, рыночные перспективы новых эффективных методов лечения в этой области очень высоки. Когда CILcare, ведущая мировая сервисная компания, специализирующаяся на нарушениях слуха, получила доступ к портфелю, разрабатываемых молекул в Альянс компетенций «Парк активных молекул», были определены несколько инновационных лекарственных кандидатов с огромным потенциалом в лечении заболеваний внутреннего уха. Обе компании решили объединить свои усилия для удовлетворения потребностей пациентов и продвижения инновационных продуктов на рынок. Мы горды этим союзом и очень рады, что к нам присоединился Национальный центр научных исследований, привнося свой опыт в 3D молекулярном моделировании для оптимизации молекул и, соответственно, их взаимодействия с мишенью». Партнерство с Германией Германию можно смело назвать ведущим партнером нашей Ассоциации. Еще в 2013 году было подписано соглашение о сотрудничестве с Химическим кластером «Баварии» (г. Мюнхен), в прошлом году состоялась бизнес-миссия участников Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» в Баден-Вюртемберг, в ходе которой подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Калужский фармацевтический кластер» и Штайнбайс Глобал Инститьют Тюбинген при Университете Штайнбайс Берлин. Соглашение подписано исполнительным директором Ассоциации Ириной Новиковой и директором института, профессором, Бертрамом Ломюллером. Данное соглашение предусматривает реализацию ряда совместных программ подготовки и повышения квалификации специалистов в интересах участников Калужского фармацевтического кластера по таким программам как «Глобальный менеджмент технологий» (магистратура), «Производство и выход на глобальные рынки» (MBA), «Трансферт технологий и развитие бизнеса» (MBA) и другим программам в области здравоохранения и фармацевтического производства. «Согласно нашим договоренностям, Штайнбайнс Глобал Инститьют будет оказывать консультационную и организационную поддержку малым и средним компаниям — участникам кластера при поиске партнеров в Германии и выводе их продукции на европейский рынок. В свою очередь, мы станем «точкой» входа для немецких компаний в области фармацевтики и биотехнологий на российский рынок», – отметила Ирина Новикова. Кооперация с Финляндией Ежегодная организация бизнес-миссий и стажировок для участников кластера позволяет нам не только участвовать в международных мероприятиях, но и получать доступ к технологиям, расширять научное сотрудничество и осуществлять поиск партнеров за рубежом. Так, основной целью соглашения о сотрудничестве с финским кластером «BIOTURKU» является обеспечение взаимодействия в сфере создания и развития инфраструктуры, реализации совместных обучающих программ, кооперации в научно-технической деятельности, включая такие направления как: разработка технологий и опытное производство оригинальных фармацевтических субстанций,

моделирование структуры и действия химических лекарственных препаратов,

инжиниринг и масштабирование фармацевтического производства. Взаимодействие с Италией В октябре 2016 года в рамках официального визита делегации Министерства промышленности и торговли РФ в Италию было подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Калужский фармацевтический кластер» и одним из крупнейших в Италии кластером C.H.I.C.O. (CLUSTER OF HEALTH, INNOVATION AND COMMUNITY). В рамках подписанного соглашения предполагается сотрудничество по ряду приоритетных для кластеров направлений, таких как: разработка технологии и производства фармацевтических субстанций;

моделирование структуры и воздействия химических препаратов;

компьютерный дизайн медикаментов;

лицензирование и производство готовых лекарственных форм;

услуги по обеззараживанию фармсубстанций и готовых лекарственных форм;

возможность организации контрактного производства. Реализация данного соглашения будет осуществляться путем обмена передовым опытом, участия в совместных проектах экономического развития, информационного обмена, развития сотрудничества российских и итальянских университетов, исследовательских институтов, медицинских учреждений и специализированных компаний в секторах науки о жизни и здравоохранения. Сегодня с большой уверенностью можно сказать, что работа интернационализации Калужского фармацевтического кластера будет продолжена. В ближайших планах – организация бизнес-миссии в Республику Сербия и посещение Калужской области официальной делегации Тегеранского фармацевтического кластера (Иран). Материал опубликован в журнале «Новости GMP» №1 (15) весна 2018 gmpnews