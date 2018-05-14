Благотворители требуют исключить лекарства из Закона о контрсанкциях

Представители благотворительных некоммерческих организаций направили письма спикеру Совета Федерации (СФ) Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину с требованием не включать лекарства и медизделия в перечень товаров, запрещенных к ввозу в РФ. Этот список предполагается законопроектом «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», первое чтение которого намечено на 15 мая.

Обращение подписали представители фондов «Подари жизнь», «Дети-бабочки», «Галчонок», «Вера» и Фонда Константина Хабенского.

«Законопроект в том виде, в каком его будут рассматривать в первом чтении, вообще сводит всю работу фонда «Подари жизнь», всю работу наших врачей практически на нет, – сообщила «Коммерсанту» учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова. – Сейчас в тексте не хватает конкретики, которая четко и ясно даст понять, что в запрещающем законе не может быть лекарств, медицинского оборудования, расходных материалов и вообще всего, что касается лечения больных».

В обращении говорится, что российский рынок и без того «не обладает высокой привлекательностью для иностранных фармкомпаний», а фонды вынуждены ввозить различные незарегистрированные препараты для лечения пациентов. «Подари жизнь» ввозит более 30 препаратов, так как производителям неинтересно регистрировать их в России.

Запрет на ввоз американских лекарств отражен в ч. 15 ст. 2 проекта ФЗ «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Беспокоятся благотворительные организации и по поводу возможного запрета на ввоз медизделий, например, аппаратов искусственной вентиляции легких и перевязочных материалов.

На совете по законотворчеству 11 мая первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев предложил исключить упоминание о лекарствах, убрав из документа конкретизацию по отраслям и оставив каждое отдельное решение правительству.

При этом ранее Комитет по охране здоровья Госдумы поддержал в целом концепцию законопроекта в первоначальном его виде. Глава комитета Дмитрий Морозов во время обсуждения уточнил, что Минздрав должен провести экспертизу, ввоз каких препаратов точно нельзя ограничивать.

Законопроект «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств» внесен в Госдуму и будет рассмотрен в первом чтении 15 мая. Помимо ограничений по ввозу лекарств планируется законодательно предоставить компаниям возможность производить защищенные патентами товары без согласия правообладателя. Проект вызвал много споров, а также поднял тему эффективности импортозамещения в России и роли Минздрава в этом процессе.

Источник: Коммерсантъ

vademec