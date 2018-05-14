На Ростовской фармацевтической фабрике введено наблюдение

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Федеральной налоговой службы к ЗАО «Ростовская фармацевтическая фабрика» о признании ее банкротом. Решением суда на предприятии введена процедура наблюдения.

Сумма задолженности предприятия по обязательным платежам, накопившаяся с конца 2015 года, составляет более 2 млн руб. Как следует из материалов дела, у ЗАО «Ростовская фармацевтическая фабрика» имеются активы в размере 8,9 млн рублей. Фабрике принадлежит земельный участок общей площадью 6,9 тыс. кв.м., административно-производственный комплекс площадью 3,7 тыс. кв.м.

Временному управляющему дали время до 4 октября, чтобы оценить финансовое состояние должника и подать предложения о возможности или невозможности восстановления его платежеспособности.

В 2015 году в интервью корреспонденту «ФВ» директор фабрики Константин Попаянидис рассказывал, что предприятие не работает с апреля 2013 года.

«Ситуация осложняется отсутствием длинных дешевых денег в стране, — объяснял Константин Попаянидис. — Если мы сможем получить заемные средства на выгодных условиях, проведем полную реконструкцию предприятия и предложим новую фармацевтическую продукцию. Инвестиционный проект у нас практически готов».

По данным rusprofile.ru, в 2014 году фабрика показала убытки в 8,5 млн руб. Бухгалтерская отчетность за 2015-2016 года на портале отсутствует.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»