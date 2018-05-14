Найдется ли для гомеопатии место на аптечных полках Австралии?

В 2017 году в Австралии были попытки запретить продажу гомеопатических препаратов. Главный довод – отсутствие доказательств эффективности. При этом правительство страны не решилось на запрет продаж гомеопатической продукции. Эксперты называют такое решение ошибкой.

Фармацевты в большинстве своем не принимают методы лечения с отсутствующей доказательной базой, поскольку проходят годы серьезного университетского обучения, работают в строго регулируемой отрасли и обладают профессиональной этикой.

Возлагались определенные надежды на решение правительства о запрете продаж гомеопатических препаратов. Однако этого не произошло. Своим решением правительство переносит ответственность на потребителя, считая, что он должен уточнять у фармацевта , является ли лекарство эффективным.

Гомеопатические препараты не должны быть доступны для продажи в отрасли, регулируемой правительством и пользующейся доверием общества. Настало время для членов аптечной гильдии и фармацевтического общества занять четкую позицию в этом вопросе, пишет The Conversation.

Нелли Хамзина

«Фармацевтический вестник»