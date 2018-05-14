В 2017 финансовом году прибыль Takeda увеличилась на 62,6%

В 2017 финансовом году объем продаж японской фармацевтической компании Takeda вырос на 2,2% и составил 1,8 трлн иен (16,4 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Основными драйверами роста стали препараты Entyvio, Ninlaro и Takecab.

Продажи Entyvio увеличились на 40,6% – до 201,4 млрд иен (1,8 млрд долл.). Показатель по Takecab вырос на 61,7%, составив 55,1 млрд иен (503 млн долл.).

Чистая прибыль за отчетный период выросла на 62,6% и составила 186,9 млрд иен (1,7 млрд долл.) за счет разового дохода в размере 106,3 млрд имен (970 млн долл.), полученного от продажи подразделения Wako Pure Chemical Industries компании Fujifilm.

По прогнозу Takeda, в 2018 финансовом году объем продаж сократится на 1,9% и составит 1,7 трлн иен (15,5 млрд долл.). на фоне потери патентной защиты на препарат Velcade в США. Ожидается, что чистая прибыль сократится на 25,6% – до 139 млрд иен (1,3 млрд долл.).

На днях Takeda объявила о приобретении британской фармкомпании Shire за 62,42 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»