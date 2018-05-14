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ИНВИТРО станет единоличным владельцем «ЛЕЧУ»

ИНВИТРО станет единоличным владельцем сети медицинских центров шаговой доступности «ЛЕЧУ». До конца мая компания закроет сделку по консолидации 100% акций ООО «МС Груп», представляющей на рынке услуги под брендом «ЛЕЧУ».

Клиники под брендом «ЛЕЧУ» впервые представлены на российском рынке в 2006 году. Сегодня компания насчитывает 83 центра в 19 городах России.

В ИНВИТРО сообщили, что бренд «ЛЕЧУ» будет сохранен, причем в публичном пространстве его связь с родительским брендом INVITRO будет поддержана путем коммуникационных мероприятий.
Фото: Lechu-meditsinskie-tsentry.obiz.ru

«Фармацевтический вестник»

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Май 14, 2018 | Просмотров: 22