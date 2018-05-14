В Госдуму внесен законопроект об ответственности за соблюдение санкций против РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры парламентских фракций разработали и внесли 14 мая в Госдуму законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации».

Документом предлагается дополнить главу 29 Уголовного кодекса РФ «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» статьей 2842 «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией». При этом уголовная ответственность предусматривается как за совершение действий (бездействия) в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера, повлекших ограничение или отказ в совершении российскими гражданами или юридическими лицами, субъектами РФ или муниципальными образованиями, а также подконтрольными им лицами обычных хозяйственных операций или сделок, так и за совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению таких ограничительных мер.

За совершение названных деяний предлагается установить наказание в виде штрафа до 600 и 500 тысяч рублей соответственно, либо ограничения свободы на срок до четырех и трех лет соответственно, либо принудительных работ на срок до четырех и трех лет соответственно, либо лишения свободы на срок до четырех и трех лет соответственно, отнеся тем самым данные преступления к преступлениям средней тяжести.

Предположительно, первое чтение законопроекта пройдет 17 мая, через два дня после рассмотрения законопроекта о контрсанкциях. Во втором чтении оба законопроекта будут рассмотрены 22 мая, а третье чтение планируется на 24 мая.

Напомним, 13 апреля группа депутатов внесла в Госдуму законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». Такие меры будут вводиться Правительством РФ по решению Президента РФ. В частности, предлагается ввести запрет или ограничение ввоза на территорию РФ лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные государства, по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством РФ. Указанные запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства, аналоги которых не производятся в РФ и (или) иностранных государствах.

Доработка законопроекта о контрсанкциях ко второму чтению предусматривает исключение конкретных товарных групп, в том числе лекарств. К такому решению пришли депутаты на заседании Совета Госдумы по законотворчеству 11 мая 2018 г.

«Фармацевтический вестник»