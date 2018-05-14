Aurobindo и Fosun Pharma претендуют на дженериковые активы Novartis

Индийская фармацевтическая компания Aurobindo Pharma и китайская Shanghai Fosun Pharmaceutical наряду с рядом других претендентов прошли предварительный отбор в борьбе за приобретение ряда дженериковых активовов швейцарской Sandoz (дженериковое подразделение Novartis), в т.ч. американского дерматологического бизнеса, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Сумма сделки может составить 2 млрд долл. По словам источников, покупатель может определиться в течение нескольких недель.

Источники отмечают, что руководство Novartis рассматривает возможность продажи американских активов в области дерматологии с начала текущего года.

Кроме фармацевтических компаний в перечне определившихся претендентов – американские частные инвестиционный фонд Apollo Global Management и CVC Capital Partners.

Novartis планирует сосредоточить бизнес Sandoz на более прибыльных препаратах, в т.ч. для лечения респираторных заболеваний, биосимилярах и инъекционных дженериках.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»