Лента · В России 254 Сравнение российского, британского, индийского и американского фармрынков Aurobindo и Fosun Pharma претендуют на дженериковые активы Novartis » Индия противостоит давлению американской фарминдустрии В течение трех последних десятилетий индийская фармотрасль развивается семимильными шагами. Как следствие, страна стала третьим в мире производителем лекарств в объемном выражении. За последние несколько лет объем фармпроизводства в Индии впечатляет. В 2017 г. он составил 36,7 млрд долл. против 20 млрд долл. в 2015 г., а к 2020 г., по прогнозам аналитиков, достигнет 55 млрд долл. По темпу развития фармсектор страны опережает почти все отрасли промышленности, пишет индийское деловое издание BusinessWorld. «Фармацевтический вестник»