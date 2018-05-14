Планы Китая по импорту лекарств из Индии не впечатлили индийских фармпроизводителей

Решение китайских властей об освобождении от импортных пошлин 28 наименований лекарственных препаратов с 1 мая 2018 г., в т.ч. произведенных в Индии противоопухолевых средств, не вызвало большого энтузиазма у индийских фармпроизводителей, сообщает индийское деловое издание The Economic Times. По словам представителя одной из индийских фармкомпаний, местные экспортеры сталкиваются с многочисленными барьерами, включая длительные клинические исследования и сроки рассмотрения, которые могут занять годы.

Между тем, посол КНР в Индии Ло Чжаохуэй полагает, что решение руководства Китая положительно скажется на экспортном потенциале индийских производителей лекарств и медоборудования. Он выразил надежду, что это решение поможет сократить торговый дисбаланс между странами в будущем.

В свою очередь, представитель индийской фармотрасли заявил, что для индийских производителей большой разницы нет, поскольку импорт их продукции в Китай возможен только после одобрения Управления по контролю продуктов питания и медикаментов КНР (CFDA).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»