За завышение цен на лекарства начнут штрафовать

Для аптечных работников и производителей лекарств, завышающих цены на жизненно важные препараты, введут санкции. Минздрав предлагает штрафовать должностных лиц на сумму до 50 тыс. руб., а юридических — на сумму излишне полученной выручки в двойном размере.

Проект федерального закона уже подготовлен, сейчас он на стадии внутриведомственного согласования и готовится к отправке в правительство, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Минздраве. Законопроект подготовлен по поручению правительства. В Минздраве рассчитывают, что он вступит в силу с 1 декабря 2018 г.

«Фармацевтический вестник»