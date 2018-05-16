Строительная компания выступит инвестором создания фармпредприятия в ОЭЗ Санкт-Петербурга

ООО «Балтфарма» планирует вложить около 796 млн рублей в строительство комплекса по производству активных фармацевтических субстанций в особой экономической зоне (ОЭЗ) Петербурга, сообщает агентство «Интерфакс».

Проект предполагает организацию разработки и производства активных фармацевтических субстанций на основе прорывных технологий синтеза для терапии социально значимых заболеваний, в том числе включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Комплекс площадью около 4 тыс. кв. м планируется построить на участке 1,4 га площадки «Новоорловская». Также «Балтфарме» требуется 100 кв. м в Центре трансфера технологий (ЦТТ) ОЭЗ.

Инвесторами предприятия являются строительная компания «Балтрос» Сергея Подобеда и экс-чиновник Смольного Захар Голант, стоявший у истоков создания фармацевтического кластера в городе, пишет «Коммерсантъ».

По словам г-на Голанта, производственный комплекс будет включать участки синтеза сложных химических молекул в лабораторных, пилотных и промышленных объемах с ориентировкой на мало- (от 10 г) и среднетоннажные (от 1 до 10 кг) партии действующего вещества. В основном тех молекул, которые недавно вышли, или в ближайшие годы выйдут из-под патентной защиты.

Коммерческий выпуск продукции планируется начать в 2021 году.

«Фармацевтический вестник»