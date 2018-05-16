Японская компания приобретает британскую Shire с пятой попытки Строительная компания выступит инвестором создания фармпредприятия в ОЭЗ Санкт-Петербурга » Исследования и разработки в области онкологии поддержит РакФонд Наука вступает в решающую схватку с онкологическими заболеваниями. Новейшие достижения ученых вселяют веру в полную победу над раком, что, безусловно, станет одним из величайших достижений человечества. С другой стороны, с каждым годом злокачественные образования поражают все большее число людей. Если негативная тенденция возобладает, в обозримом будущем их количество будет исчисляться десятками миллионов. О том, как переломить ситуацию, речь шла на стартовой конференции Фонда поддержки научных исследований в онкологии (РакФонд). «Фармацевтический вестник»