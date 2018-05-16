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Исследования и разработки в области онкологии поддержит РакФонд

Наука вступает в решающую схватку с онкологическими заболеваниями. Новейшие достижения ученых вселяют веру в полную победу над раком, что, безусловно, станет одним из величайших достижений человечества. С другой стороны, с каждым годом злокачественные образования поражают все большее число людей. Если негативная тенденция возобладает, в обозримом будущем их количество будет исчисляться десятками миллионов. О том, как переломить ситуацию, речь шла на стартовой конференции Фонда поддержки научных исследований в онкологии (РакФонд).

«Фармацевтический вестник»

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Май 15, 2018 | Просмотров: 77