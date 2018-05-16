Ирбитский фармзавод в I квартале сократил чистую прибыль в 3,7 раза

ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» (Свердловская область) в январе-марте 2018 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 22,6 млн рублей, говорится в отчетности предприятия.

Выручка снизилась на 41% и составила 359,8 млн рублей.

«На финансовые показатели повлияло изменение номенклатуры. Мы стали выпускать лекарства по более низкой цене, рынок так диктует», – пишет агентство «Интерфакс-Урал» со ссылкой на информацию предприятия.

«Фармацевтический вестник»