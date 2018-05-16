Компания Владимира Кинцурашвили вышла из состава акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6»

Palesora Limited, принадлежащая Владимиру Кинцурашвили и Ивану Саганелидзе, продала 40% акций ПАО «Аптечная сеть 36,6». Как говорится в материалах компании, об этом стало известно 11 мая 2018 г.

В то же время основание, в силу которого Palesora потеряла право распоряжаться своими акциями, наступило 29 ноября 2017 г. О каком событии идет речь, не сообщается.

Часть акций — 28% купила другая кипрская компания Paneario Holdings Limited. По данным РБК, ее собственником через еще две кипрские компании является немецкий юридический консультант Филипп Леннерт. Он член правления компании RLP Consulting, которая помимо прочих консалтинговых услуг занимается сопровождением сделок M&A. Информация о судьбе 12% акций нет.

Ранее «ФВ» сообщал, что Владимир Кинцурашвили Иван Саганелидзе покидают «36,6».

Крупными акционерами являются также Alliance Boots Holdings Limited – 15% акций, Douflero Holdings Limited, дочерняя компания концерна «Россиум» банкира Романа Авдеева, — 13,76%. По неофициальным данным, структурам бизнесмена могут также принадлежать еще около 18% акций.

Несколько месяцев назад в банк Романа Авдеева – Московский кредитный банк – пришли управленцы, связанные с «Роснефтью». Также изменился менеджмент и в сети «36,6». В октябре 2017 г. коммерческим директором сети стала Евгения Ламина, в феврале 2018 г. оптовое подразделение ООО «Джи Ди Пи» возглавил Олег Ковалев, на должность генерального директора розничного подразделения назначена Полина Киселева, пришедшая из Х5 Retail Group, где она с 2013 по 2017 г. возглавляла маркетинг и поддержку бизнеса в федеральной торговой сети «Пятерочка». В апреле 2018 г. у компании появился новый генеральный директор Владимир Нестеренко.

«Фармацевтический вестник»