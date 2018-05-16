В Татарстане пресекли продажи контрафактной Виагры

Следственный отдел Набережных Челнов расследует уголовное дело о контрафактных поставках из Индии таблеток, внешне похожих на препарат Виагра фармкомпании Pfizer. Продажи велись через интернет-магазин.

О том, что в Набережных Челнах расследуется дело о сбыте незарегистрированного препарата, первым сообщило местное издание Chelny-biz.ru. «Поставка этих лекарственных средств осуществлялась из Индии, тогда как официальным производителем препаратов является компания из Франции. В Индии осуществляли продажу контрафактной продукции данного производителя, – рассказала порталу старший следователь Ксения Голубева. – Гражданин из Набережных Челнов сбывал товар без лицензии».

По данным следствия, 28-летний челнинец Александр Фурутин вместе с сообщниками организовал в интернете продажу таблеток, внешне похожих на Виагру. Однако продавались они под другими названиями – SUPER P-Forse, SILDIQRA, KAMAGRA, LADYQRA, VICTOR-20, LOVERQA, VIDALISTA-20, FEMALEGRA, ERIACTA-100, VILITRA-20 – и регистрационного удостоверения не имели. C января по апрель 2018 года сотрудники УЭБиПК Казани сделали пять контрольных закупок контрафактной продукции.

Схему вычислили и заявили о ней следователям представители Pfizer, которая производит оригинальную Виагру. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (производство, сбыт или ввоз на территорию РФ фальсифицированных лекарственных средств или медицинских изделий) Подозреваемый Фурутин свою вину признал. Он сообщил, что таблетки покупали только физлица, в аптечные сети эта продукция не поставлялась.

Общий объем продаж мог достигать нескольких сотен таблеток ежемесячно. По предварительным оценкам следствия, ущерб от реализации составил свыше 100 тысяч рублей, а от незаконного использования чужого зарегистрированного товарного знака – свыше 500 тысяч рублей. В Pfizer размер нанесенного ущерба не раскрыли.

Легальные продажи Виагры в России могут подпасть под действие закона, предусматривающего возможность запрета на ввоз в страну американских лекарств, у которых на рынке есть аналоги. Во вторник, 15 мая, Госдума приняла этот законопроект в первом чтении.

Источник: Chelny-biz.ru

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