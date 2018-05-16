«Вертекс» вложит в строительство второй очереди фармкомплекса 330 млн рублей

Фармкомпания «Вертекс» начала строительство второй очереди завода в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Общая сумма инвестиций в проект – 330 млн рублей.

Завершить работы и ввести проект в эксплуатацию планируют в 2019 году.

Площадь четырехэтажного объекта составит более 7 тысяч кв. м. В нем разместятся научно-исследовательские лаборатории, высокостеллажный склад готовой продукции и административно-офисный блок. Суммарная мощность лабораторий составит до 720 исследований в год.

«Строительство второй очереди продиктовано растущими потребностями компании. Поэтому необходимо расширить лаборатории в соответствии с развитием продуктового портфеля и объемом производства, создать дополнительные площади для хранения продукции. По итогам 2017 года рост объема производства компании составил порядка 30%, и нужно быть готовыми к дальнейшей положительной динамике», – сообщил гендиректор «Вертекса» Георгий Побелянский.

Общая сумма инвестиций компании в объекты на территории петербургской ОЭЗ, учитывая запущенную в 2015 году первую очередь предприятия, составит более 4,4 млрд рублей.

АО «Вертекс» – российский производитель лекарственных препаратов (70% ассортимента), косметических средств, биологически активных добавок. Компания была зарегистрирована в 1999 году, первую лицензию на производство лекарств получила в 2003 году. Лекарственные препараты компания производит на заводе в Петербурге, открытом в 2015 году. К 2020 году компания планирует удвоить количество позиций в портфеле до 400, причем более половины из них должны составить собственные бренды. Выручка «Вертекса» в 2017 году достигла 6,5 млрд рублей.

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