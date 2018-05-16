Госдума в первом чтении одобрила законопроект, ограничивающий ввоз иностранных лекарств

Госдума приняла в первом чтении законопроект «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Он предусматривает возможность запрета на ввоз в Россию американских лекарств, у которых на рынке есть аналоги.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков представил поправки, согласно которым ограничительные меры не могут распространяться на все жизненно необходимые и важнейшие товары, у которых нет аналогов. В эту категорию входят и лекарства, и медизделия. В новой редакции документа также предлагается рекомендовать правительству при формировании бюджета рассмотреть вопрос о дополнительных субсидиях тем отраслям, которые пострадают от санкций. Среди них Жуков видит и фармпромышленность. Парламентарии единогласно приняли предложенные им поправки.

Депутат КПРФ Олег Исаев предложил сделать обязательной оценку профильными ведомствами решения Правительства РФ об ограничении ввоза лекарств. Заместитель председателя Госдумы Андрей Исаев ответил, что обязать власть получать разрешение нельзя, но эту инициативу постараются согласовать.

Рассмотрение документа с поправками во втором чтении назначили на 17 мая. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что к этому моменту из законопроекта будут исключены упоминания наименований конкретных предприятий, отраслей, товаров и продуктов, их определение останется прерогативой правительства. Об этом же ранее говорил первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Видео с заседания можно посмотреть здесь.

Одновременно с законопроектом о контрсанкциях парламентарии приняли поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории России.

Законопроект «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств» разработали Володин и представители фракций. Помимо ограничений по ввозу лекарств планируется законодательно предоставить компаниям возможность производить защищенные патентами товары без согласия правообладателя. Проект вызвал много споров, а также поднял тему эффективности импортозамещения в России.

В Россию ежегодно ввозится американских лекарств на сумму около 82 млрд рублей, из них на 45 млрд рублей – имеющих аналоги препаратов, подсчитали в RNC Pharma. Под санкции могут попасть 130 МНН и 140 торговых марок, включая препараты Гептрал, Креон, Лирика, Тизин, Артра, Назонекс, Сутент, Дипроспан, Севоран и Виагра.

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