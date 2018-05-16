Фонд Euro Venture и «Ростех» наладят выпуск прибора для лучевой терапии

Венчурный фонд Euro Venture, учрежденный совладельцами санкт-петербургской ИК «Евроинвест» Андреем Березиным и Юрием Васильевым, инвестировал 10 млн рублей в первый раунд проекта создания прибора для гамма-терапии онкологических заболеваний. Разработкой занимаются Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова. Производство будет организовано на мощностях АО «Светлана-Рентген», входящего в ГК «Ростех».

Предполагается, что прибор с помощью направленного рентгеновского излучения сможет воздействовать на опухоли, а также на области, подвергшиеся радикальным вмешательствам. Авторы проекта называют вложенные в первый раунд проекта 10 млн рублей «относительно небольшим объемом» инвестиций, так как разработка находится на ранней стадии.

Как пояснил соучредитель фонда Euro Venture Андрей Березин, в ближайший год будет создан опытный образец данного аппарата, который будет проходить клинические испытания в Клинической больнице №122. «Затем, после завершения всех испытаний и сертификации, к началу 2020 года станет ясно, как можно масштабировать данный проект и какова может быть доля наших дальнейших инвестиций», – сказал он.

По предварительным оценкам разработчиков, не менее 200 медучреждений в России нуждаются в таком приборе. С учетом стоимости аналогов не менее 10 млн рублей за единицу, будущий общероссийский спрос на аппарат оценивается в 2 млрд рублей.

Главный торакальный хирург Санкт-Петербурга, руководитель Центра торакальной хирургии клинической больницы №122 Вадим Пищик утверждает, что прибор можно будет использовать во время операции по удалению опухолей, причем излучение будет проникать на заданную глубину, соответственно, прибор можно будет использовать для дополнительного лечения злокачественных новообразований грудной и брюшной полости. «Такое облучение, подведенное непосредственно в ходе операции, может быть проконтролировано хирургом визуально. Кроме того, не будет упущено время после операции, в течение которого потенциальные опухолевые клетки могли бы закрепиться на здоровых тканях, чтобы впоследствии стать точками роста имплантационных метастазов», – рассказал он.

Венчурный фонд Euro Venture учрежден в мае 2017 года партнерами по компании «Евроинвест» Андреем Березиным и Юрием Васильевым, его объем – 10 млн евро. Приоритетными направлениями инвестирования являются инновационные разработки в научно-технической сфере – электроника, новые материалы и технологии TechNet, а также проекты в сфере креативной индустрии.

Производственная площадка разместится на мощностях АО «Светлана-Рентген», которое специализируется на выпуске рентгеновского оборудования и ее комплектующих. Компанию через ПАО «Светлана» (91%) контролирует холдинг «Росэлектроника», входящий в ГК «Ростех». Еще 9% акций владеют граждане России. Финансовые показатели компании не раскрываются.

В апреле 2018 года «Ростех» объявил о локализации производства УЗИ-сканеров Samsung под брендом «Рускан». Проектом занимаются входящие в госкорпорацию АО «Калугаприбор» и «Швабе», а также НПО «Сканер», аппараты выпускаются под брендом «Рускан».

Источник: Евроинвест

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