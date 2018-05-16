Рауно Пуконен назначен генеральным директором GSK в России

GSK объявляет о назначении Рауно Пуконена (Rauno Pukonen) на должность генерального директора GSK Consumer Healthcare в России. В новой роли Рауно сменит Джеймса Болла, который возглавит GSK Consumer Healthcare в регионе Ближний Восток и Африка. Г-н Пуконен будет отвечать за операционную деятельность и развитие всех подразделений GSK Consumer Healthcare в России.

Ранее Рауно Пуконен занимал пост генерального директора GSK Consumer Healthcare в Украине и СНГ.

Свою карьеру г-н Пуконен начал в 1994 году в отделе продаж компании Eli Lilly в его родной стране – Эстонии. Он получил степень доктора медицинских наук и магистра делового администрирования в университете Тарту, в Эстонии.

«Фармацевтический вестник»