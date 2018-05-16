Квартальный объем продаж подразделения Healthcare компании Merck KGaA сократился на 5,5%

В I квартале 2018 г. объем продаж подразделения Healthcare немецкой химико-фармацевтической компании Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) сократился на 5,5% и составил 1,6 млрд евро (1,9 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Органический рост практически сведен на нет колебаниями валютного курса в объеме 7,2%.

Как отметил исполнительный директор Merck KGaA Штефан Ошман, 2018 г. станет для компании трансформационным.

Общий квартальный объем продаж Merck KGaA сократился на 4,4% – до 3,7 млрд евро (4,4 млрд долл.).

Квартальные продажи новых препаратов Mavenclad и Bavencio достигли 13 млн евро (16 млн долл.) и 12 млн евро (14 млн долл.) соответственно.

На показатели по другим продуктам негативно повлияли колебания валютных курсов. Так, объем продаж Rebif составил 348 млн евро (415 млн долл.) против 415 млн евро (495 млн долл.) годом ранее.

Чистая прибыль в I квартале сократилась на 34,8% и составила 341 млн евро (407 млн долл.). Аналитики прогнозировали 596 млн евро (711 млн долл.).

По прогнозу Merck KGaA, в 2018 г. показатель органического роста составит 3–5%, объем продаж в пределах 15 млрд евро (17,9 млрд долл.) – 15,5 млрд евро (18,5 млрд долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»