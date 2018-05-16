Суд поддержал доводы УФАС о картельном сговоре при поставке расходных материалов для лабораторий

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) отказался удовлетворить жалобу ООО «Аналитика», ООО «Лабкомплект» и ООО «Сервис медицинской техники» на решение суда первой инстанции. Ранее компании пытались обжаловать нормативные акты Оренбургского УФАС, которыми они были признаны виновными в заключении картельного соглашения.

Незначительное снижение цены в ходе торгов, идентичность документов, представленных на первом этапе подачи заявок, совместное использование IP-адресов, одновременная подача заявок, перечисление друг другу денежных средств – все это указывало на то, что фирмы лишь создавали видимость конкуренции, а на самом деле находились в сговоре. К тому же региональное Управление ФСБ предоставило сведения о том, что в 2014 г. между ООО «Лабкомплект» и ООО «Аналитика» заключался договор на выполнение субподрядных работ, что свидетельствует об их давнем партнерстве. Компании были привлечены к административной ответственности – им назначены штрафы по 100 тыс. руб.

Не согласившись с решением и постановлениями Оренбургского УФАС, поставщики расходных материалов для клинико-диагностических лабораторий обжаловали их сначала в Арбитражном суде Оренбургской области, а затем в апелляционной инстанции. Оба раза судебные органы поддержали УФАС и подтвердили законность принятых им нормативных актов.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»