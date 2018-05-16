Ассоциация независимых аптек: для успеха бизнеса пора объединяться!

Любая инициатива появляется на фоне сложившейся ситуации. Уход бизнеса в сторону саморегулирования объясняется тем, что государство не успевает своевременно реагировать на запросы розничного фармацевтического рынка и обеспечивать должную защиту его участникам. Их голос часто не слышен, а объединения, призванные отстаивать интересы, заняты политической борьбой друг с другом или поиском финансирования.

Болевые точки видны невооруженным взглядом, и актуальность существования СРО в фармацевтической среде уже давно не подвергается сомнению. Другое дело — каким образом подобные организации могут влиять на ситуацию глобально, решать наболевшие проблемы отрасли, а также помогать быть услышанными отдельным аптечным организациям.

На страже интересов каждого партнера

Общественное объединение «Ассоциация независимых аптек», созданное в 2011 г., далеко от позиции стороннего наблюдателя и активно развивает розничную фармацевтическую среду, где интересы каждого ее участника отстаиваются на всех уровнях взаимодействия с государством и другими участниками рынка.

Маркировка лекарств, падение маржинальности, наступление ритейловых сетей на аптечный рынок, отношения с производителями и дистрибьюторами, проверки, ввод новых норм и законопроектов, нехватка квалифицированных кадров — есть целый ряд вопросов и задач, к решению которых лучше подходить сообща.

В рамках некоммерческого партнерства каждый участник ассоциации получает помощь и поддержку:

юридическую и профессиональную защиту в законодательных и исполнительных органах власти, судебных инстанциях, а также органах местного самоуправления и общественных объединениях;

лоббирование интересов на общественных советах, форумах, рабочих группах, инициированных государством и отраслью;

включение в PR-кампании ассоциации, которые способствуют повышению узнаваемости аптечной сети как в offline-, так и в online-пространстве;

повышение уровня профессионализма и знаний у фармацевтов, провизоров и менеджеров. Особое внимание ассоциация уделяет формированию учебных программ и привлечению преподавателей, обладающих высоким уровнем квалификации и практическим опытом работы;

повышение правового и профессионального уровня посредством информационного обмена внутри СРО.

«Мы уверены в том, что НО «Ассоциация независимых аптек» может оказать существенное влияние на развитие социально ответственного розничного фармацевтического рынка России и, усилив голос каждого участника, обозначив круг запросов и интересов, отстаивая их, гармонизировать регуляторные нормы, дать бизнесу возможность расти, укрепляя экономику отрасли и страны, а также систему здравоохранения, — говорит председатель совета ассоциации Александр Шишкин. — Нас не пугают такие амбициозные цели, и громкое звучание миссии не противоречит тому каждодневному труду, который приводит нас всех к результату».

Объединяем, поддерживаем, развиваем

«Ассоциация независимых аптек» — это фармацевтическое бизнес-сообщество, где превалируют принципы честного и открытого диалога между участниками на благо развития общего дела. Мы стремимся оградить каждого члена Ассоциации от некомпетентности со стороны различных структур, необоснованных проверок, обеспечивая комплекс правовой и финансовой защиты.

«Только успешный бизнес, интересы которого слышат и учитывают, способен обеспечить население качественными, современными и доступными лекарственными средствами. Только такой бизнес способен своей работой повышать уровень фармацевтического рынка России, — отмечает исполнительный директор ассоциации Виктория Преснякова. — Со своей стороны мы делаем и будем делать все возможное, чтобы поддерживать такой бизнес, помогать ему развиваться и оказывать всестороннюю поддержку независимым аптечным организациям. В условиях высокой конкуренции каждой аптеке важно повышать качество управления, уметь отстаивать свои профессиональные и экономические интересы, сохраняя при этом высокий уровень оказания услуг конечному покупателю. Ассоциация готова подставить плечо, помочь каждому, кто готов развиваться, стремиться к большему и меняться уже сегодня».

По вопросам получения дополнительной информации просим обращаться к Оксане Железновой, директору Общественного объединения «Ассоциация независимых аптек» по адресу: client_sro@asna.ru.

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«Фармацевтический вестник»