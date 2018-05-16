Госдума приняла законопроекты о контрсанкциях и уголовной ответственности за исполнение западных санкций

Два законопроекта в ответ на очередные санкции США приняла Госдума на заседании 15 мая. Депутаты единогласно (412 голосов) поддержали в первом чтении законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств». Второй принятый законопроект касается введения уголовной ответственности за исполнение санкций на территории РФ и также принят единогласно.

Одновременно было принято постановление, в котором зафиксированы подходы к трансформации законопроекта о контрсанкциях во втором чтении. В частности, планируется исключить конкретные товарные группы, в том числе и лекарства. Кроме того, ко второму чтению, видимо, исчезнет норма о запрете на привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов.

Отметим, что изначальная версия документа вызвала критику общественных, профессиональных и пациентских организаций. Их опасения были связаны с тем, что принятие закона нанесет вред в первую очередь не зарубежным, а российским компаниям, а также пациентам.

Напомним, законопроект о контрсанкциях предусматривает возможность введения Правительством РФ по решению президента мер воздействия, направленных на предупреждение и пресечение противоправных и недружественных действий США и иных иностранных государств.

Второе чтение законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» запланировано на 17 мая.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»