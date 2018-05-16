Сергей Цыб: нам нужны национальные чемпионы в фарме

В правительстве идет активное обсуждение программы «Фарма 2030», где наибольшее внимание уделяется инструментам поддержки разработок собственных лекарственных препаратов. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб 15 мая на начавшемся Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге.

Он напомнил, что программа будет развивать три направления: разработка препаратов, экспорт и клеточные биомедицинские продукты.

«Очень много мы сейчас обсуждаем набор инструментария для поддержки доклинических, клинических исследований, научных разработок. Первоначальные стадии, как правило, несут большой риск для бизнеса, поэтому важно поддержать предпринимателей именно в начале», – сказал Сергей Цыб.

Президент компании «Фармасинтез» Викрам Пуния отметил, что российским ученым вполне под силу разработать новую молекулу. Но главное – довести лекарство до рынка, до аптеки. С этим в России пока еще не все так хорошо. Вывести лекарство на рынок под силу только сильным игрокам, это компании, ежегодный оборот которых составляет не менее миллиарда долларов США.

«Действительно, мы должны вырастить наших национальных чемпионов», – согласился Сергей Цыб.

По его словам, много предложений поступает и по поводу поддержки экспорта лекарств. Председатель правления и управляющий партнер Marathon Group Сергей Захаров рассказал, что для производителей важна помощь в открытии новых рынков, а это возможно при развитии межгосударственных отношений. Старший вице-президент Stada AG, генеральный директор «Нижфарм» Дмитрий Ефимов отметил, что большой поддержкой будет участие России в международных институтах, позволяющих взаимное признание клинических исследований, стандартов GMP.

Президент «Нанолека» Владимир Христенко обратил внимание, что развитие экспорта надо начинать с внутреннего рынка. Чтобы отечественные производители были уверены в своих вложениях в эти перспективные направления, необходимо развивать долгосрочные отношения с государством, чтобы производитель не сомневался: его продукция будет востребована не один год.

Дмитрий Ефимов уверен, что гарантированный спрос обеспечит не только уверенность в инвестициях, но и поможет в развитии инноваций.

В целом представители фармсообщества с оптимизмом смотрят в будущее. По мнению Викрама Пунии, через десять лет российской фарме удастся занять 40–50% рынка. Участники дискуссии отметили, что поддерживать необходимо не только фармпроизводство, также нужно развернуться в сторону пациента. И то, что сейчас много говорится о вложения в человеческий капитал, дает надежду, что этот разворот свершится.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»