США могут расширить возможности Medicare договариваться о ценах на лекарства с производителями

Министр здравоохранения и социального обеспечения США Алекс Азар заявил о том, что правительство рассматривает меры по расширению возможностей операторов федеральной стразовой программы Medicare самостоятельно договариваться о ценах на ЛП с фармкомпаниями, сообщает FirstWord Pharma.

В частности, ведомство изучает альтернативный вариант, который позволит операторам Medicare Part B (дополнительное медицинское обслуживание) напрямую вести переговоры с производителями, как это делается по плану Medicare Part D (оплата лекарств по программе Medicare).

Заявление Алекса Азара последовало после того, как Президент США Дональд Трамп обнародовал комплекс мер по снижению цен на лекарственные препараты.

По словам министра, план администрации Дональда Трампа предусматривает четыре направления: ужесточение конкуренции на рынке, снижение выплат из кармана пациентов, увеличение количества участников переговорного процесса и стимулирование заинтересованных сторон к снижению цен на лекарства.

«Слишком долго были одни разговоры о ценах на лекарственные препараты, пора действовать», – отметил Алекс Азар.

Фармкомпании настаивают на том, что новые препараты и доступные цены – понятия несовместимые. «Я сам был топ-менеджером фармкомпании и знаю все эти устаревшие отговорки: если прибыль сократится хотя бы на пенни, инновации застопорятся», – говорит г-н Азар, который в течение многих лет возглавлял американский бизнес Eli Lilly.

По его словам, Дональд Трамп призвал к объединению Medicare Part B и Medicare Part D с целью расширения возможностей для переговоров по ценам.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»