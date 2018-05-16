Для участников фармрынка главный фактор нематериальной мотивации – личность руководителя

По данным исследования рекрутинговой компании Hays, из нематериальных стимулов труда больше всего сотрудников фармацевтических компаний мотивирует личность руководителя – на это указали 65 % участников опроса.

На втором и третьем местах — возможности профессионального развития (59 %) и карьерного роста (58 %).

Равное количество голосов – по 54 % – получили такие немаловажные факторы, как компетентный, эффективный управленческий состав компании и возможность выполнять разноплановые и интересные задачи.

Важными для профессионалов фармрынка являются факторы не только мотивации, но и демотивации, которые заставляют чувствовать на работе дискомфорт и мешают эффективно выполнять свои профессиональные обязанности.

В разделе нематериальной демотивации по итогам исследования с большим отрывом лидируют три фактора: некомпетентный и неэффективный управленческий состав компании – 69 %, недружелюбная корпоративная культура – 68 %, личность руководителя – 61 %.

Конфликты с коллегами будут демотивировать 48 % профессионалов, а отсутствие карьерного роста – 45 %.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»