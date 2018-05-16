Госдума берет под особый контроль вопрос импортозамещения на российском фармрынке

Госдума возьмет под контроль работу по демонополизации и импортозамещению лекарственного рынка в РФ, заявил журналистам 15 мая первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Дискуссия показала наши слабые места, в частности, вопрос лекарственного обеспечения, который вызвал наибольший спор. Давайте зададимся вопросом. А если не мы нашими санкциями запретим ввоз сюда американских лекарств, а наоборот, американцы своими санкциями запретят ввозить сюда лекарства. Готовы ли мы в данном случае к подобному развитию событий? Обсуждение показало, что не готовы. Поэтому Государственная дума берет эту ситуацию под свой особый контроль», – приводит слова г-н Исаева РИА «Новости».

По его словам, парламентарии намерены работать над импортозамещением лекарств в РФ, локализацией их производства в России, привлечением фармкомпаний из стран, не присоединяющихся к санкциям государств против России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказывал критику в отношении Минздрава. По его словам, министерство не выполнило эффективно работу по импортозамещению лекарств на рынке России, 68% рынка представляет собой импорт, при этом компании США получают чистую прибыль в размере примерно 50 млрд руб. в год.

Позже он пояснил, что именно Минздрав РФ должен обеспечить создание конкурентной среды в России для привлечения фармкомпаний из Швейцарии, Японии, Южной Кореи и Индии.

Он также подчеркнул, что вопросы импортозамещения и производства решает Минпромторг, однако за идеологию по лекарственному обеспечению отвечает Минздрав.

13 апреля главы фракций и председатель нижней палаты внесли в Госдуму законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств». Законопроект разработан как ответная мера на вызовы США, выраженные в их недружественных и неконструктивных действиях по введению санкций в отношении как РФ в целом, так и ее граждан и юридических лиц.

Такие меры будут вводиться Правительством РФ по решению Президента РФ. В частности, предлагается ввести запрет или ограничение ввоза на территорию РФ лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные государства, по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством РФ. Указанные запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства, аналоги которых не производятся в РФ и (или) иностранных государствах.

Сегодня Госдума рассматривает этот законопроект в первом чтении.

«Фармацевтический вестник»