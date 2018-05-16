Эксперт: есть небольшое заблуждение о росте рынка

По мнению коммерческого директора ЦВ «Протек» Бориса Попова, российский фармацевтический рынок в упаковках сейчас находится на уровне 2015 г. Об этом он рассказал на Российском экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

«По нашей текущей оценке, с введением санкций и падением покупательной способности населения ни один потребительский рынок не растет, может быть есть рост у каких-то отдельных нозологий в фармацевтике. В целом рынок в упаковках остается на уровне 2015 г. Мы видим, что производители выполняют планы, но при этом товарная масса циркулирует по рынку – от дистрибьюторов к розницу и потом снова от розницы к дистрибьюторам. От 15 до 20% товарной массы продается не один раз», – заявил он. Представитель «Протека» добавил, что производители должны трезво оценить ситуацию кредитных рисков и корректировать свои планы.

Президент «СИА Групп» Сергей Пивень подтвердил наличие такой проблемы.

«После финансовых рисков, вторая важная тема для нас – выполнение планов производителей, – сказал он. – Из-за загрузки аптечных сетей с оптовыми лицензиями и складами мы регулярно встречаемся с предложением товара от других участников рынка по цене ниже, чем нам предлагают производители».

Но, по его словам, есть тенденция, что производители стали лучше контролировать эту ситуацию. Он выразил надежду, что она будет только усиливаться.

« Мы призываем всех контролировать отчетность», – отметил Сергей Пивень.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»