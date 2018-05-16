Эксперт: аптеки остановились в своем убыточном развитии

Новая политика «Протека» в отношении обеспечения аптек товарами начала приводить к тому, что аптеки перестали расти за счет денег дистрибьютора. Об этом заявил генеральный директор ГК «Гранд Капитал» Денис Ременяко на Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге.

Коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов отметил, что финансовая нестабильность рынка – основная проблема дистрибуции.

«Мы с 2018 года радикально изменили подходы к предоставлению торговых кредитов. Мы ввели жесткие требования по финансовому обеспечению», – рассказал он.

Один из инструментов обеспечения – банковская гарантия. Но только узкий круг компаний имеет возможность ее предоставить. Поэтому «Протек» не ограничивается этим, а получает поручительство собственников, берет залоги.

На форуме руководители «СИА Групп», «ПрофитМед», «Гранд Капитала» подтвердили, что также начали следовать примеру «Протека». По словам Дениса Ременяко, этот процесс уже дал результаты: «Многие аптечные сети остановились в своем убыточном развитии. Очень часто аптеки росли за счет денег дистрибьютора и вообще не считали экономику, стремились открыть больше точек за счет торговых кредитов, путали деньги дистрибьютора со своими. Мощный посыл «Протека» остановил эту безумную волну».

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»