Эксперт: эпоха органического роста аптечного рынка закончилась

Представители крупнейших аптечных сетей на форуме Института Адама Смита заявили об отсутствии возможностей органического развития. Об этом шла речь на сессии, посвященной переменам на розничном рынке, модератором которой выступил главный редактор «ФВ» Герман Иноземцев.

Отвечая на вопрос, почему «Ригла» изменила своей концепции развиваться органически , директор сети Александр Филиппов отметил, что сейчас рынок дает хорошие возможности для приобретения единичных аптек, но при этом надо понимать, что покупается не бизнес , а локация. При этом «Ригла» не приобретает крупные сети. По словам генерального директора ГК «Эркафарм» Анастасии Карповой, компания продолжит свое развитие именно за счет крупных покупок.

«Я не вижу пути развития органически», – заявила Анастасия Карпова.

Однако, по мнению гендиректора УК «Аптечные традиции» Дмитрия Руцкого, в регионах тема органического роста не закрыта. По подсчетам эксперта, на региональном рынке порядка 30% «барыг», которым все равно что продавать: спиртное или лекарства. Убрать их с рынка несложно, и именно по такому пути развития идет аптечная сеть.

«Еще два года и на рынке останется порядка 35 аптечных сетей», – заявил г-н Руцкой и посоветовал коллегам либо пойти по пути активного роста, либо подумать о продаже своего бизнеса.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»