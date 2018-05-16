Екатеринбургская «Аптека-Сити» станет «Живикой»

Федеральный фармритейлер «Ригла» покупает екатеринбургскую сеть «Аптека-Сити». Все точки будут работать под брендом дискаунтера «Живика». По отзывам участников рынка, предложения продать бизнес поступают местным сетям регулярно.

Заключив сделку с «Аптекой-Сити», «Живика» получила 14 аптек в раекатеринзных районах Екатеринбурга – все точки работают в собственных помещениях.

«»Аптека-Сити» – крепкая сеть с хорошими экономическими показателями, – говорит Иван Луконькин, экс-директор филиала «Катрен» в Екатеринбурге. – Если собственник решил продать аптеки, значит, ему предложили хорошую цену».

Помимо Свердловской области у «Живики» большие планы, связанные с расширением бизнеса в Челябинской, Курганской и Тюменской областях. По мнению экспертов, ее основным конкурентом, агрессивно захватывающим уральский рынок, остается самарская сеть «Вита». Мониторинг розничных цен на лекарства в Екатеринбурге это подтверждает. В первом квартале 2018 г. аптечные сети «Живика» и «Вита Экспресс» предлагали препараты из списка ТОП-20 дешевле, чем в среднем по рынку, причем их цены отличались между собой всего на несколько рублей.

С начала года с фармрынка Екатеринбурга уже ушли несколько местных игроков. В том числе сети «Фармарт» (бренды «Фармарт» и «Дешевая аптека») и «Источник здоровья», которые поглотила башкирская сеть «Фармленд». Среди других объектов, представляющих интерес для федеральных операторов, участники рынка называют местные сети «Радуга», «Лекарства Урала», «Столет», «Аптечный стандарт» и «Валета». По словам владельца аптек «Валета» Михаила Шуваева, последнее предложение о продаже бизнеса поступило ему на минувшей неделе от владельцев самарской сети «Вита».

«Я доходчиво объяснил представителям «Виты», что в мои планы это не входит, – говорит Михаил Шуваев. – И в отместку они начали распускать слухи, что я ухожу с рынка».

По словам директора управляющей компании «АСА» (сеть «Аптечный стандарт») Андрея Блюма, большинство местных сетей сегодня ведет переговоры о продаже бизнеса, понимая, что интерес со стороны федералов невечен, и через год-два хорошей цены за аптеки уже не получить.

Михаил Старков

«Фармацевтический вестник»