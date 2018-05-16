Определены ТОП10 препаратов по объему продаж в США за 25 лет

Если взглянуть на продажи ЛП в США за последние четверть века, то в первую очередь привлекает внимание мегаблокбастер Lipitor, пишет FiercePharma. Однако есть в первой десятке и препараты, не имеющие такого статуса — например, Epogen.

Аналитики компании IQVIA распределили десять ведущих препаратов по объему продаж в США за 1992–2017 гг. Кроме Lipitor и Epogen в рейтинг вошел и Plavix, который давно является одним из основных источников дохода для Bristol-Myers Squibb и Sanofi. В десятке и трио иммунотерапевтических средств во главе с Humira, который, по прогнозам, первым в мире может преодолеть планку ежегодного объема продаж в 20 млрд долл.

На первом месте, что неудивительно, препарат Lipitor компании Pfizer с объемом продаж за 25 лет 94,67 млрд долл. На пятки ему наступает Humira компании AbbVie, его объем продаж составил 75,72 млрд долл. На третьем месте препарат Nexium (AstraZeneca) – 72,45 млрд долл. Замыкает рейтинг Plavix с объемом продаж 46,48 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»