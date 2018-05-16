Фармкомпании больше всех в России потратили на рекламу

Фармацевтические и медицинские компании в I квартале 2018 года потратили на рекламу 31,3 млрд рублей, то есть, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), 30% от всего рынка российской рекламы за этот период.

Как сообщил 16 мая на конференции AdIndex City вице-президент АКАР Сергей Веселов, расходы рекламодателей категории «медицина и фармацевтика» выросли на 2%.

Параллельно АКАР и Sostav.ru выпустили рейтинг агентств, через которые размещается реклама на разных площадках. Его впервые возглавила OMD OM Group. Она, по данным издания «Коммерсантъ», получила рекламный бюджет фармацевтической компании Berlin-Chemie (бренды Фастум гель, Мезим и др.) на сумму 3,87 млрд рублей.

Ранее отраслевое издание AdIndex подготовило рейтинг крупнейших рекламодателей России по итогам 2017 года, в который вошли семь фармкомпаний. Первое место среди них заняла российская «Отисифарм», потратившая на рекламу 4,52 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом компания увеличила расходы на рекламу на 0,8 млрд рублей, что позволило ей обогнать лидера прошлогоднего рейтинга среди фармкомпаний – британского производителя потребительских товаров Reckitt Benckiser (RB) (владеет брендами презервативов Durex, обезболивающего Nurofen и др.). В 2017 году RB потратил на рекламу 4,23 млрд рублей и занял 6-е место.

Основной платформой для размещения рекламы, как и прежде, осталось телевидение.

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