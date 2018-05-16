Белорусская фармпродукция усилит свои позиции в Таджикистане

Беларусь планирует удвоить объем реализации своих лекарств на рынке Таджикистана. Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

«Мы как минимум удвоим реализацию лекарственных препаратов в Таджикистане по результатам этого визита и достигнутых договоренностей. Думаю, что более чем на миллион долларов продадим в этом году в Таджикистане», — сказал министр.

По его словам, сотрудничество с Таджикистаном в медицинской сфере налажено уже достаточно давно. «Сегодня работаем по многим направлениям. Конечно, это фармацевтическая промышленность, которая в последние годы в Беларуси получила свое развитие, и мы готовы делиться этим опытом с Таджикистаном, создавая в том числе и совместные предприятия», — заявил Валерий Малашко.

«Национальный продукт во многом интересен стране, это позволяет сохранить оптимальную цену и достаточно быстро выходить на рынки интересующих нас стран. Поэтому мы проговорили вчера в Министерстве здравоохранения возможность создания совместных предприятий, поставки белорусских лекарственных препаратов в форме in bulk, и уже фасовка дальнейшая будет проводиться в Таджикистане. Сейчас мы активно ищем партнеров, которые помогут быстро реализовать этот проект», — пояснил министр.

Он добавил, что обсуждаются вопросы экспорта образовательных услуг, оказания помощи специалистам Таджикистана в последипломной подготовке, внедрения высокотехнологичной помощи, предоставления медицинских услуг.

belta.by