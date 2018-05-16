Эксперт: отсутствие в России системы лекарственного возмещения — политическая трусость

Мировая тенденция такова: более 57% расходов на лекарственные средства несут общественные государственные фонды. В России ситуация остается парадоксальной: более 70% расходов на лекарства — это собственные деньги граждан. Об этом заявил глава Центра экономики и управления в здравоохранении «Сколково» Юрий Крестинский в ходе фармацевтического форума Института Адама Смита.

Парадокс, в частности, заключается еще и в том, что если основную долю расходов несет сам пациент, то он принимает решения не на основе особенностей своего заболевания, а на основе маркетинговой политики компаний, которая влияет на потребительское настроение.

В среднем на лекарства для одного россиянина государство тратит в год чуть более 1,1 тыс. рублей. При этом цифры сильно разнятся по регионам: если в Москве стоимость лекарств на одного пациента достигает 2,8 тыс. руб., то Чеченская Республика тратит на одного человека 330 руб., пояснил эксперт.

«Участие государства в лекарственном обеспечении граждан остается крайне низким, поэтому нельзя говорить об эффективности системы здравоохранения в целом», – констатировал Юрий Крестинский.

По расчетам экспертов, если бы в 2017 году государство смогло стартовать с программой по 50% покрытию стоимости рецептурных препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, то затраты составили около 68 млрд руб.

«Почему Украина, находящаяся в гораздо худших экономических условиях, чем Россия, позволила себе год назад частично ввести программы реимбесмента, а Россия не может этого сделать? На мой взгляд, речь идет о политической трусости. Лекарственное обеспечение является важнейшей частью лечебного процесса. И уже через пять лет отсутствие программы лекарственного возмещения можно приравнивать к геноциду против собственного населения», – заявил Юрий Крестинский.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»