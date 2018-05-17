Мифы о вакцине против пневмококка предложили развеять фармацевтам США

Мифы вокруг пневмококковой вакцины по-прежнему распространены среди пожилых американцев. Несмотря на многочисленные кампании в области общественного здравоохранения те, кто нуждается в иммунизации, по-прежнему считают, что сама вакцина может спровоцировать развитие пневмонии, или что им не требуется вакцинация, поскольку они уже перенесли заболевание, или что они подвержены низкому риску заражения этой опасной для жизни инфекцией.

Уровень профилактической вакцинации против пневмококковой инфекции в США оставляет желать лучшего, пишет Pharmacy Times. В связи с этим группа исследователей из Университета штата Вашингтон оценила возможности фармацевтов по повышению уровня иммунизации. Результаты исследования, опубликованные в журнале The Consultant Pharmacist, показали, что поддержка со стороны аптек в сельских районах может помочь решить эту проблему.

Известно, что в штате Вашингтон фармацевты могут назначать и проводить иммунизацию сами или по предписанию врача. Исследователи изучили обеспеченность аптек пневмококковой вакциной в двух округах штата Вашингтон с преобладанием сельского населения, связавшись с каждой аптекой по телефону. Среди 10 опрошенных аптек количество выписанных рецептов на пневмококковую вакцину варьировало от 300 до 2500 в неделю, в 6 аптеках вакцина была доступна.

Обеспокоенные тем, что доступность вакцины может быть сдерживающим фактором для иммунизации, исследователи выяснили, какова стоимость вакцин для пациентов. Оказалось, что аптеки взимали от 65 до 228 долларов за вакцину PCV13 (пневмококковая конъюгированная вакцина) и от 64 до 120 долларов за вакцину PPSV23 (23-валентная пневмококковая полисахаридная вакцина).

В аптеках, предлагающих пройти внеплановую вакцинацию, пациенты могли сразу сделать прививку, в некоторых требовалось предоставить рецепт от врача. Несколько аптек не проводили иммунизацию.

Нелли Хамзина

«Фармацевтический вестник»