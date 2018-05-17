Александр Саверский: собственных лекарств в России не больше 4%

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский подверг критике систему определения страны происхождения лекарств. Количество препаратов, которые принято относить к российским, многократно завышено, заявил он в ходе VII Всероссийского конгресса «Право на лекарство».
В частности, по его мнению, некорректно считать российскими лекарства, которые выпускаются на локализованных производствах зарубежных фармкомпаний.
«Создание и вывод на рынок лекарства занимает 10-15 лет, – напомнил он. – И если у нас до 2014 года не было даже собственного сырья, нельзя и говорить о массовом производстве собственных препаратов».
Эксперт провел параллели с автомобильной индустрией и подчеркнул, что «Тойоту», произведенную в Санкт-Петербурге, никто не станет считать российским автомобилем.
По оценкам г-на Саверского, реальное количество российских препаратов не превышает 4%. Это важно учитывать в свете принятия закона о контрсанкциях, и новой волны дискуссий об импортозамещении в фармацевтической отрасли, подчеркнул он.
Фото: Игорь Чунусов
Сергей Рякин
«Фармацевтический вестник»