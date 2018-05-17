Главный юрисконсульт Novartis уходит в отставку после скандала

Главный юрисконсульт компании Novartis Феликс Эхарт объявил о намерении уйти в отставку после того, как вскрылся факт, что он был в числе лиц, подписавших скандальный договор с личным адвокатом Президента США Дональда Трампа Майклом Коэном, сообщает PharmaTimes.

По словам г-на Эхарта, несмотря на то, что с юридической точки зрения к договору не было претензий, сам договор был ошибкой. «Как лицо, подписавшее договор совместно с бывшим президентом компании, я несу личную ответственность за то, чтобы прекратить общественное обсуждение данного дела», – сказал он.

В заявлении Novartis говорится, что совет директоров и исполнительный комитет компании «с величайшим уважением» относятся к решению Эхарта об отставке.

С 1 июня 2018 г. Шэннон Тайм Клингер, ныне – руководитель отдела по вопросам этики, оценки рисков и по надзору за нормативно-правовым соответствием, сменит Эхарта на посту главного юрисконсульта.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»