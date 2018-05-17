Крупные ритейлеры судятся с Allergan в отношении дженерика препарата Restasis

Крупные ритейлеры Walgreen, Kroger, Albertsons и HEB Grocery обвинили ирландскую фармацевтическую компанию Allergan Inc в нарушениях антимонопольного законодательства, сообщает Reuters. Они направили иск в федеральный суд в Бруклине. По мнению истцов, компания принимала все возможные меры, препятствующие выходу на рынок дженерика офтальмологического препарата Restasis.

Как говорится в иске, Allergan сохраняла монополию на препарат, получая патенты на него незаконным путем, судилась с компаниями, оспаривающими эти патенты, а также передала права на препарат индейскому племени, чтобы избежать судебных исков.

Истцы утверждают, что если бы не активность Allergan, дженерик Restasis появился бы на рынке еще в мае 2014 г. Они требуют от суда, чтобы Allergan компенсировала им упущенную выгоду в тройном размере и заплатила штраф за антимонопольную деятельность.

Allergan принадлежат патенты на различные компоненты Restasis, срок действия которых истекает в 2024 г.

В конце февраля 2018 г. Комитет по рассмотрению споров и апелляций в области патентных отношений (PTAB) принял решение оставить в силе апелляцию голландской фармкомпании Mylan, опротестовавшей действительность патентов на Restasis.

В 2017 г. объем продаж Restasis составил1,47 млрд долл. Это около 9% общего показателя продаж Allergan (15,9 млрд долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»