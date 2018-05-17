Депутаты приняли закон, упрощающий процедуру госрегистрации лекарств

Член Комитета по охране здоровья депутат Александр Петров, представляя законопроект на пленарном заседании, отметил: «Мы принимаем очень важный Федеральный закон, который позволит сократить сроки доступа лекарственных препаратов на рынок Российской Федерации, а также будет способствовать развитию контрактного производства лекарственных препаратов в Российской Федерации, позволив российским фармацевтическим производителям выпускать, помимо своей продукции, лекарственные препараты других производителей».

Закон позволит упростить процедуру регистрации лекарственных препаратов для иностранных производителей лекарственных средств, при этом проведение инспектирования зарубежного производителя на предмет его соответствия требованиям правил надлежащей производственной практики рассматривается как условие обеспечения качества и безопасности лекарственных средств

Также будет установлена возможность регистрации лекарственных препаратов с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями, произведенных на одной производственной площадке.

Кроме того, предусматривается возможность приостановления применения лекарственных препаратов, которые привели или могут привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан.

Фото: duma.gov.ru

«Фармацевтический вестник»