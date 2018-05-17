Marathon Group планирует открыть в 2018 году более 500 аптек за счет органического роста

Marathon Group планирует открыть в 2018 г. более 500 аптек, сообщил управляющий директор Marathon Pharma Игорь Крылов (на фото).

«У нас идет открытие, мы открываемся быстро достаточно. На этот год запланировано еще более полутысячи аптек», — сказал он RNS в кулуарах Российского фармацевтического форума.

Игорь Крылов отметил, что расширение будет достигнуто за счет органического роста, «при этом каких-то поглощений не планируется».

Сегодня сеть насчитывает 1 тыс. аптек в 32 регионах России, к 2021 г. планируется открыть более 4 тыс. аптек по всей стране.

Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»