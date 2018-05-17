Хабаровский фармзавод вышел на запланированные объемы производства

Резидент ТОР «Хабаровск» производит эфирные масла из хвойных пород деревьев — пихты, ели и кедра. В процессе изготовления продукции используются отходы лесозаготовки, передаёт PrimaMedia.ru со ссылкой на пресс-службу завода.

Производство «Хабаровский фармацевтический завод» в основном ориентировано на переработку сырья.

«Исходный материал доставляется из труднодоступных северных районов края. Наше предприятие занимается сбором и заготовкой лекарственно-растительного сырья», — рассказал генеральный директор завода Дмитрий Макаренко.

Резидент ТОР производит масло пихты белокорой — это универсальное природное средство, обладающее ранозаживляющим, бактерицидным, противовоспалительным, восстанавливающим естественный иммунитет действием. А также флорентинную пихтовую воду, которая применяется в медицинской практике в чистом виде или в составе различных лекарств.

По словам Макаренко, производство полностью запущено, а статус резидента ТОР поможет значительно снизить затраты, в частности, не платить налог за технику, которую приобрели для сбора сырья.

Препараты, изготовленные на основе пихтового масла, ускоряют репаративные процессы и регенерацию поврежденной ткани. Это их свойство используется на протяжении нескольких лет в Хабаровском краевом онкологическом диспансере для ускорения заживления осложненных хирургических ран у больных. Масло, вода и другие препараты из пихты применяются при гинекологических и простудных заболеваниях.

Помимо пихтового, елового и кедрового эфирных масел резидент ТОР намерен производить лечебные мази на их основе. Линименты испытывают в одном из лечебных учреждений Еврейской АО, чтобы подтвердить ранозаживляющие свойства мазей.

«Эфирные масла — не единственная наша продукция. Совместно с кафедрой фармацевтических технологий Дальневосточного государственного медицинского университета наши специалисты разработали рецептуру уникального крема на основе пихтового масла. По своим свойствам он может соперничать со средствами по уходу за кожей известных мировых марок», — считает гендиректор фармацевтического завода.

По словам менеджера по сопровождению резидентов управляющей компании ТОР «Хабаровск» Марии Гришинковой, «Хабаровский фармацевтический завод» нацелен не только на местный, но и на зарубежный рынок. В настоящее время на предприятии сформирован запас продукции, предназначенной на экспорт.

Компания подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока в ноябре прошлого года, хотя в тестовом режиме начала реализовывать свой проект с мая 2017 года на базе индустриального парка «Авангард» территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск».

gmpnews