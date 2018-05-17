Эксперт: с появлением законопроекта о контрсанкциях над нами смеется весь мир

Последние неоднозначные законодательные инициативы, касающиеся фармацевтической отрасли, на VII Всероссийском конгрессе «Право на лекарство» прокомментировал академик РАН, президент Национальной ассоциации «АПФ» Сергей Колесников.

Прежде всего, он подверг резкой критике законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств».

«Кому то пришло в голову (видимо, человек не очень здоров был в тот момент) ввести санкции на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий из Соединенных Штатов, — заявил он. – Я ни одной страны не знаю, в которой попытались бы хоть пальцем тронуть медицинский сектор. Нет такой страны. Мы прославились на всю планету этой дурацкой депутатской инициативой. Над нами теперь смеются во всем мире».

Также Сергей Колесников высказался относительно законопроектов о дистанционной продаже лекарств и их реализации в торговых сетях.

«Это тревожная вещь, которая, мягко говоря, не совсем продумана, — убежден эксперт. – Наверное, это удобно. Но учитывая, как контролируется интернет и торговые сети, все выглядит странной конструкцией».

Кроме того академик выразил недоумениев связи с недавним высказыванием и. о. министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о том, что век дженериков заканчивается, а дальнейшие планы государства связаны с выпуском инновационных препаратов.

«В мире новых инновационных препаратов регистрируется до сорока в год, — напомнил он. – А тут нам рассказывают про 130 новых оригинальных препаратов каждый год. Откуда такие сведения? Дженерики не заканчиваются, они продолжаются и будут развиваться».

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»