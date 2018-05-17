Председателем правления ГК «ФАРМЭКО» назначен Иван Коноплянников

Иван Коноплянников назначен на должность председателя правления ГК «ФАРМЭКО». На этой позиции он сменил Виталия Смердова, который займется стратегическим развитием холдинга.

Иван Коноплянников в 1993 году окончил Российский государственный медицинский университет, получил степень MBA в РЭА им. Плеханова. С 2003 по 2015 год работал первым заместителем генерального директора «Верофарма», затем стал первым заместителем председателя правления ГК «ФАРМЭКО».

Виталий Смердов перешел на должность директора по стратегическому развитию. В этой должности он будет заниматься реализацией ряда крупных производственных проектов, в том числе международных, сообщили в пресс-службе ГК «ФАРМЭКО».

Елена Григорьева

«Фармперсонал»