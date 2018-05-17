Депутаты предлагают усилить контроль за заводами, производящими фармсубстанцию этилового спирта

Группа депутатов внесла в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с усилением мер ответственности за правонарушения в сфере государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и (или) алкогольной продукции, произведенной с использованием этилового спирта (водки)».

Проектом предлагается внести изменения в УК, устанавливающие меры ответственности за уголовные преступления, связанные с производством, закупкой (в том числе импортом), поставкой (в том числе экспортом), хранением, перевозкой и (или) розничной продажей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения – такие лица наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до двух млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.

«Ряд заводов, производящих фармацевтическую субстанцию спирта этилового (этанола), созданы на базе бывших заводов, производивших этиловый спирт и по разным причинам лишенных лицензии на его производство. В условиях, когда срок действия лицензии на производство этилового спирта из пищевого сырья у заводов закончился (продлить не удалось), бывшие спиртзаводы становятся филиалами определенных фармацевтических компаний и фактически продолжают производить этанол, теперь фармацевтическую субстанцию спирта этилового», – указано в пояснительной записке.

Учитывая негативные тенденции на этом рынке, а также в целях обеспечения государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и (или) алкогольной продукции, произведенной из этилового спирта пищевого, разработчики законопроекта предлагают усилить меры уголовной ответственности к лицам, использующим свое служебное положение в этой сфере, что позволит в определенной мере перекрыть на заводах по производству этилового спирта и фармацевтической субстанции этилового спирта каналы нелегального производства и оборота этилового спирта и поставки его для производства нелегальной и некачественной алкогольной продукции.

«Фармацевтический вестник»