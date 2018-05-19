Депутат предложил штрафовать зарубежные компании за двойные стандарты качества

Для мировых брендов, чья продукция, выпущенная для российского рынка, отличается по потребительским качествам от эталонных образцов, которые продаются в Англии, Франции, Германии, необходимо ввести жесткие штрафы, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

«Я считаю, что мы должны обязать соответствующие надзорные органы сравнивать ту продукцию, которая выпускается для России или на российском рынке (это и продукты питания, фармпрепараты) с теми эталонными образцами, которые продаются в Англии, Франции, Германии. И если есть какое-то нарушение, безжалостно, жесточайшим образом штрафовать эти компании», — сказал депутат РИА «Новости».

По его словам, даже Восточная Европа сталкивается с тем, что продукты одной и той же компании, выпущенные для их рынка, очень сильно отличаются по потребительским качествам от тех, что продаются, например, в Германии или Великобритании. Со слов политика, граждане России также сталкиваются с такой дискриминацией со стороны производителей мировых брендов.

Депутат не уточнил, как будет сравниваться качество продукции, продающейся в разных странах.

«Фармацевтический вестник»