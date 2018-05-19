В Свердловской области хотят построить центр ядерной медицины

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков провел в Уральском федеральном университете им. первого Президента России Б.Н. Ельцина совещание по вопросам развития ядерной медицины в регионе. Цветков предложил организовать на базе вуза центр ядерной медицины.

В университетской клинике планируется построить центр ядерной медицины с циклотроном, который займется диагностикой и лечением онкологических заболеваний. Ранее региональный Минздрав поддержал планы УрФУ организовать производство радиофармпрепаратов. Запустить комплекс планируется к 2022 году.

«Необходимо объединение достижений фармацевтической, биотехнологической индустрий, научно-исследовательских изысканий с практическим здравоохранением для проведения эффективной индивидуальной терапии онкологических заболеваний, снижения частоты нежелательных реакций, а также уменьшения расходов на дорогостоящие лекарства и исследования», – сообщил Андрей Цветков.

В УрФУ Vademecum уточнили, что в реализации проекта заинтересованы «Фармстандарт» и госкорпорация «Росатом», их представители также присутствовали на совещании. Основной владелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин получил в феврале 2018 года разрешение ФАС на покупку 50,01% в ООО «ПЭТ-Технолоджи» – портфельной компании госкорпорации «Роснано». У последней остаются еще 49,99% акций компании. «ПЭТ-Технолоджи» занимается строительством сети центров ядерной медицины, у нее уже есть филиал в Екатеринбурге.

«Росатом» анонсировала ранее несколько своих проектов по ядерной медицине, например, строительство центра ядерной медицины в Крыму, проект с «Медси», организацию центров в Северо‑Кавказском кластере и Удмуртии. Пока что эти проекты ничем не завершились. В сентябре 2017 года госкорпорация возобновила проект на острове Русский на Дальнем Востоке, подписав концессионное соглашение о создании центра ядерной медицины. Первый меморандум компания заключила с властями два года назад, пообещав построить центр к 2017 году, но в заявленные сроки не уложились.

Средний объем инвестиций в диагностический центр с позитронно-эмиссионным томографом оценивается игроками рынка в 500 млн рублей, в центр с циклотроном вложения могут составить до 1 млрд рублей.

Наиболее интересной площадкой для реализации таких проектов остается Новосибирск – он удобен с точки зрения логистики и рыночных перспектив, так как находится в 370 км от Новокузнецка, в 250 км от Томска и в 230 км от Барнаула. В этих городах свою сеть ПЭТ-центров строит бизнесмен Аркадий Столпнер, а также ООО «ТопАтомКлиник» (принадлежит новосибирскому девелоперу Владимиру Мартыненкову, основателю ГК «Метаприбор». С теми же целями регионом интересуются и нефтяник, владелец новокузнецкой клиники «Гранд Медика» Александр Говор, и даже московский Европейский медицинский центр.

Источник: Информационный портал Свердловской области

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